Посольство России потребовало от США объяснений насчет кибератак на ЦИК

Посольство России в Вашингтоне потребовало от США объяснений насчет кибератак, которые были совершены на Центризбирком (ЦИК) во время прошедших выборов в Госдуму. Об этом сообщается на странице дипмиссии на Facebook.

В ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак Посольство России в США

Как рассказали в посольстве, около половины из них зафиксированы именно с территории США. «Цель таких взломов — дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет», — заявили там.

Российская сторона назвала голословными обвинения Госдепа США о том, что прошедшие выборы были «несвободными и непрозрачными». Там подчеркнули, что голосование прошло в полном соответствии с российским законом и нормами международного права, а недочеты не повлияли на его общий ход. «Любые инсинуации об обратном недопустимы», — добавили там.

Кибератаки велись из-за рубежа

Об атаках на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. В частности, в них участвовали зараженные устройства из Индии, Индонезии, Бразилии, Украины, Ирана, Таиланда, Бангладеш, Китая, России, Германии, Вьетнама, Литвы. Наиболее масштабная кибератака была зафиксирована 18 сентября и продолжалась в течение 5 часов 32 минут.

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Позже министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что половина атак была совершена с IP-адресов, зарегистрированных в США, еще четверть — с адресов Германии. «Дальше — там разброс, в том числе Северная Корея есть, но совсем немного», — отметил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что Россия будет обращаться к тем странам, с территории которых шли кибератаки, и не исключила возможное введение санкций против этих государств. «Очень выросло количество хакерских атак. Понятно, откуда это. Естественно, мы будем обращаться после выборов с представлением, пусть они разбираются», — заявила она.

США неоднократно обвиняли в кибератаках Россию

Одним из самых громких обвинений в адрес России со стороны США было вмешательство в президентские выборы 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральный суд Вашингтона постановил, что связь «фабрики троллей» с Кремлем также не доказана.

В июле 2021 года американские Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании обвинили Главное разведуправление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Утверждалось, что хакеры, якобы связанные с ГРУ, совершили более сотни атак на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, энергетические компании, высшие учебные заведения, медиакомпании в 2019-2020 годах.

Позже заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия стоит во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки на Соединенные Штаты. По его словам, за этими нападениями не стоят российские власти, однако они не делают все, что могут, для предотвращения таких инцидентов.