Посольство России озаботилось кибератаками из США во время выборов

Посольство России в Вашингтоне попросило США объяснить кибертатаки на Центризбирком (ЦИК) во время прошедших выборов. Об этом дипмиссия сообщила в своем Facebook.

«Отмечаем, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50 процентов из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов — дискредитация нашей избирательной системы», — указали дипломаты.

В посольстве резюмировали, что хотят получить «исчерпывающие разъяснения» по этому поводу.

20 сентября министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что атаки на системы дистанционного голосования во время выборов в Государственную Думу России велись с IP-адресов, зарегистрированных в разных странах, в том числе в Северной Корее. Также стало известно, что на системы онлайн-голосования на портале vybory.gov.ru совершили NTP, LDAP, UDP и DDoS-атаки из-за рубежа. Глава ЦИК Элла Панфилова добавила, что атаки совершались и на портал госуслуг. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключила, что против стран, откуда шли атаки, будут приняты санкции.

Выборы завершились в 21:00 19 сентября по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.