В ЦИК спрогнозировали сроки окончательного подведения итогов выборов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев спрогнозировал сроки окончательного подведения итогов выборов. По его словам, это может произойти к утру, передает РИА Новости.

Он уточнил, что избирательная кампания была непростая, было много различных событий. Также продолжается расшифровка данных дистанционного электронного голосования.

Булаев пояснил, что окончательные цифры по явке будут названы 20 сентября в понедельник. В 18 часов накануне была собранная вручную явка, а далее будут собираться протокольные материалы.

«Теперь это будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберется, и мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на участки, из протоколов, введенных в ГАС "Выборы". Это абсолютно точная величина, она — единственно правильная», — заключил зампредседателя ЦИК.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценил проведение электронного голосования в шести регионах России. Он объявил на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что технических проблем не было выявлено. Министр уточнил, что атаки на систему производились ежедневно, однако значимого эффекта они не оказали.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

