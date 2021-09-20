Наблюдатели из Франции: выборы организованы на высшем уровне, Западу есть, чему поучиться

Французские наблюдатели призвали Запад поучиться у России организации выборов и подчеркнули, что избирательный процесс был проведен на высшем уровне. Об этом заявил депутат Европейского парламента, французский политик Жан-Лин Лакапель, который осуществлял голосование в Санкт-Петербурге, его слова приводит ТАСС.

«С удовлетворением отмечаю, что организация — на высшем уровне. Я бы сказал, что вам есть чему научить даже западные страны», — сказал он и особо отметил меры, которые были приняты для лиц с ограниченной подвижностью, такие как меры голосования на дому и средства, позволяющие этим людям посетить избирательный участок.

Руководитель делегации международных наблюдателей, депутат Европейского парламента Тьерри Мариани подчеркнул, что в России при наблюдении усиливаются меры безопасности, например, фиксация при помощи камер. Он указал, что в других странах такого зачастую нет, в том числе во Франции.

Член Сената Франции Стефан Равье рассказал о высокой вовлеченности молодежи в наблюдательный процесс. Он также указал, что при голосовании использовались мобильные урны, которых нет во французской практике, и так же, как и его коллега, обратил особое внимание на камеры. Сенатор добавил, что увидел в Санкт-Петербурге «по-настоящему демократический процесс».

«Я хотел бы отметить, что ни на одном избирательном участке, которые мы посетили, я не увидел своими глазами никаких нарушений, и мне о них не докладывали», — заключил Депутат Европейского парламента Эрве Жувен.

Ранее председатель Координационного совета при Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев оценил работу независимых наблюдателей на выборах в Государственную Думу. Он похвалил их и назвал их работу на выборах в Госдуму «очень хорошей». Он подчеркнул, что ОП России обучила для прошедшего голосования более 200 тысяч наблюдателей.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

