Наблюдателей похвалили за «очень хорошую» работу на выборах в Госдуму

Председатель Координационного совета при Общественной палаты (ОП) России по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев оценил работу независимых наблюдателей на выборах в Государственную думу, сообщает РИА Новости.

Григорьев похвалил независимых общественных наблюдателей и назвал их работу на выборах в Госдуму «очень хорошей». Он подчеркнул, что ОП России обучила для прошедшего голосования более 200 тысяч наблюдателей.

«Считаю, что работа в целом наших независимых общественных наблюдателей очень хорошая. Работа очень тяжелая, непростая… все три дня надо присутствовать, нужно понимать где нарушения, где не нарушение, что правильно, а что нет», — подчеркнул Григорьев.

В России завершились трехдневные выборы, которые проходили 17, 18 и 19 сентября. Последними в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве) закончили работать участки для голосования в Калининградской области. По данным ЦИК, на выборах в Госдуму признаны недействительными 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны.