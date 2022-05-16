«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада

Хакеры из группировки Killnet объявили кибервойну десяти странам

«Русские хакеры» из группировки Killnet объявили кибервойну десяти странам мира. Об этом представитель объединения заявил в видеоролике, который появился в официальном Telegram-канале группы.

«Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительствам десяти стран. С этого момента нашим атакам будут подвергаться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина», — заявил представитель Killnet.

При этом он не уточнил, как именно будут атакованы страны Запада, однако отметил, что группировка и ее союзники уже готовы нанести удары по инфраструктуре перечисленных государств. Кроме того, в Killnet отметили, что «тестирование глобальной атаки завершено».

«Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец это уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы», — заключил представитель Killnet.

Ранее хакеры из объединения Killnet объявили о создании «Международного альянса хактивистов». Основными миссиями нового объединения стали антифашистская деятельность, а также предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его IT-инфраструктуры с помощью хакерских атак.