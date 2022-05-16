Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада

Хакеры из группировки Killnet объявили кибервойну десяти странам

Фото: Anete Lusina / Pexels

«Русские хакеры» из группировки Killnet объявили кибервойну десяти странам мира. Об этом представитель объединения заявил в видеоролике, который появился в официальном Telegram-канале группы.

«Сегодня мы официально объявляем кибервойну правительствам десяти стран. С этого момента нашим атакам будут подвергаться Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина», — заявил представитель Killnet.

При этом он не уточнил, как именно будут атакованы страны Запада, однако отметил, что группировка и ее союзники уже готовы нанести удары по инфраструктуре перечисленных государств. Кроме того, в Killnet отметили, что «тестирование глобальной атаки завершено».

«Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец это уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы», — заключил представитель Killnet.

Ранее хакеры из объединения Killnet объявили о создании «Международного альянса хактивистов». Основными миссиями нового объединения стали антифашистская деятельность, а также предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его IT-инфраструктуры с помощью хакерских атак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вениамин Лыков
Обсудить
Последние новости
«Макдоналдс» покинет Россию после 30 лет работы
Курс рубля вырос
В Якутии нашли замену стандартам Голливуда
Общественник назвал причины блокировки YouTube патриотического концерта
«Русские хакеры» объявили кибервойну странам Запада
Помощник Кадырова поблагодарил западные страны за поставленное Украине оружие
Полутораметровый кусок арматуры удалили из шеи жителя Подмосковья
Возлюбленный Меган Фокс показал маникюр за два миллиона рублей
Создатель АЗЛК-2141 описал свое видение нового «Москвича»
Съемочная группа «Известий» попала под обстрел в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.