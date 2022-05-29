Reuters: страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть

Правительства стран-участниц Европейского союза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Уточняется, что переговоры продолжатся утром понедельника, до начала саммита лидеров Евросоюза. Сейчас объединение рассматривает введение эмбарго на поставки российской нефти в ЕС по морю до конца года. При этом в санкциях делается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию.