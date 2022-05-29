Названы три главные ошибки во время ЕГЭ

В MAXIMUM Education назвали одной из главных ошибок на ЕГЭ неправильное заполнение бланка

Тремя главными ошибками во время сдачи ЕГЭ (Единого государственного экзамена) оказались неправильное заполнение бланка, отсутствие личной стратегии прохождения экзамена и банальная спешка. Их в разговоре с «Лентой.ру» назвала руководитель отдела преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Дарья Сироткина.

По словам Сироткиной, одна из основных ошибок в части заполнения бланка — использование пробелов или любых разделительных знаков без необходимости. Из-за этого компьютер считывает лишний пробел как ошибку и не засчитывает баллы за задание. Она отметила, что на бланках нельзя указывать никакую информацию личного характера и что заполнять их надо разборчивым почерком и черной гелевой ручкой.

Исправление ошибок в бланке 1 стоит делать в специальном поле по инструкции, зачеркивать или менять ответ как-то иначе нельзя, напомнила она.

Еще один важный пункт, влияющий на результат, — личная стратегия решения заданий, или же определение порядка действий: с чего начать, сколько времени уделить тому или иному блоку. Важно выделить время на проверку ответов, внесение их в бланки и учесть перерывы.

«Лучше заранее попрактиковаться в том, в каком порядке решать задания: все по порядку — подходит тем, кто одинаково хорошо владеет всеми темами; сначала простые, затем более сложные или объемные — это может помочь справиться с волнением и настроиться на рабочий лад. Особенное внимание стоит уделить заданиям с частичными баллами. Те вопросы, в которых сомневаетесь, лучше оставить на самый конец — это поможет сэкономить время», — рекомендовала Сироткина.

Эксперт отметила, что важный момент, который может повлиять на результат экзамена, — искусственно созданная паника и спешка. По ее словам, при обнаружении ошибки в первичном решении надо уметь успокоиться и детально пройтись по пунктам решения, а затем найти момент, с которого начались различия.

«Важно помнить, что искать эти различия лучше только после небольшого отдыха или перерыва, либо переключения внимания — это поможет избежать ошибок по невнимательности», — заключила она.

В 2022 году экзамены ЕГЭ начались с 26 мая, первыми выпускники сдавали химию, литературу и географию. Самый массовый экзамен — по русскому языку — назначен на 30 и 31 мая. В июне, второго числа, состоится экзамен по профильной математике, третьего числа — по базовой. На 6 июня назначены история и физика, на девятое — обществознание. Экзамен по биологии состоится 14 июня, по иностранным языкам — 14,16 и 17 июня. Экзамен по информатике назначен на 20 и 21 июня.

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для всех предметов.