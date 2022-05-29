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Названы три главные ошибки во время ЕГЭ

В MAXIMUM Education назвали одной из главных ошибок на ЕГЭ неправильное заполнение бланка

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Тремя главными ошибками во время сдачи ЕГЭ (Единого государственного экзамена) оказались неправильное заполнение бланка, отсутствие личной стратегии прохождения экзамена и банальная спешка. Их в разговоре с «Лентой.ру» назвала руководитель отдела преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Дарья Сироткина.

По словам Сироткиной, одна из основных ошибок в части заполнения бланка — использование пробелов или любых разделительных знаков без необходимости. Из-за этого компьютер считывает лишний пробел как ошибку и не засчитывает баллы за задание. Она отметила, что на бланках нельзя указывать никакую информацию личного характера и что заполнять их надо разборчивым почерком и черной гелевой ручкой.

Исправление ошибок в бланке 1 стоит делать в специальном поле по инструкции, зачеркивать или менять ответ как-то иначе нельзя, напомнила она.

Еще один важный пункт, влияющий на результат, — личная стратегия решения заданий, или же определение порядка действий: с чего начать, сколько времени уделить тому или иному блоку. Важно выделить время на проверку ответов, внесение их в бланки и учесть перерывы.

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«Лучше заранее попрактиковаться в том, в каком порядке решать задания: все по порядку — подходит тем, кто одинаково хорошо владеет всеми темами; сначала простые, затем более сложные или объемные — это может помочь справиться с волнением и настроиться на рабочий лад. Особенное внимание стоит уделить заданиям с частичными баллами. Те вопросы, в которых сомневаетесь, лучше оставить на самый конец — это поможет сэкономить время», — рекомендовала Сироткина.

Эксперт отметила, что важный момент, который может повлиять на результат экзамена, — искусственно созданная паника и спешка. По ее словам, при обнаружении ошибки в первичном решении надо уметь успокоиться и детально пройтись по пунктам решения, а затем найти момент, с которого начались различия.

«Важно помнить, что искать эти различия лучше только после небольшого отдыха или перерыва, либо переключения внимания — это поможет избежать ошибок по невнимательности», — заключила она.

В 2022 году экзамены ЕГЭ начались с 26 мая, первыми выпускники сдавали химию, литературу и географию. Самый массовый экзамен — по русскому языку — назначен на 30 и 31 мая. В июне, второго числа, состоится экзамен по профильной математике, третьего числа — по базовой. На 6 июня назначены история и физика, на девятое — обществознание. Экзамен по биологии состоится 14 июня, по иностранным языкам — 14,16 и 17 июня. Экзамен по информатике назначен на 20 и 21 июня.

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для всех предметов.

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Майя Гавашели
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