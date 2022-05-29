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Эрдоган заявил о скором конце возведения зоны безопасности на границе с Сирией

Президент Турции Эрдоган заявил о скором завершении создания зоны безопасности на границе

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о скором завершении строительства зоны безопасности у южных границ глубиной в 30 километров. Его слова передает ТАСС.

«Мы надеемся, что мы в самое ближайшее время завершим создание 30-километрового коридора безопасности, который мы поэтапно создаем вдоль нашей сирийской границы», — заявил Эрдоган.

По словам президента, это позволит положить конец тому, что члены признанной в республике террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) вербуют турецких детей.

26 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна, вероятно, будет вынуждена провести новую операцию в Сирии в случае возрастания угрозы на ее приграничной территории. Министр заметил, что США и Россия обещали сократить присутствие террористических организаций на турецко-сирийской границе на глубине до 30 километров от границы Турции, но не сдержали слово.

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Асель Минбаева
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