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Украина заявила об утечке аммиака в Донбассе

Глава Донецкой военной администрации заявил, что облако аммиака движется в сторону Бахмута
Аммиакопровод Тольятти-Одесса

Аммиакопровод Тольятти-Одесса. Фото: Антон Оболенский / Wikimedia

Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донбассе, передает РИА Новости.

«В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сами по себе», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он добавил, что облако аммиака движется в сторону Бахмута.

В Донецкой народной республике утверждают, что утечки быть не может, передает «Интерфакс». «Аммиакопровод, та его ветка, которая идет с Горловского завода "Стирол" через Артемовск, стоит с 2014-го года пустая», — заявил глава администрации Горловки Иван Приходько.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. За три месяца российские войска заняли часть Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Херсонскую область.

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Алевтина Запольская
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