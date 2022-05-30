Украина заявила об утечке аммиака в Донбассе

Глава Донецкой военной администрации заявил, что облако аммиака движется в сторону Бахмута

Власти Украины заявили об утечке аммиака в Донбассе, передает РИА Новости.

«В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сами по себе», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Он добавил, что облако аммиака движется в сторону Бахмута.

В Донецкой народной республике утверждают, что утечки быть не может, передает «Интерфакс». «Аммиакопровод, та его ветка, которая идет с Горловского завода "Стирол" через Артемовск, стоит с 2014-го года пустая», — заявил глава администрации Горловки Иван Приходько.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. За три месяца российские войска заняли часть Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Херсонскую область.