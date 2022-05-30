Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Амурский тигр вернулся в дикую природу после реабилитации

Амурского тигра выпустили в заказник «Таежный» после реабилитации

Амурский тигр, которого отловили в феврале 2022 года, вернулся в дикую природу после реабилитации. Об этом сообщает «Приморье24».

Тигра выпустили в заказник «Таежный» в Красноармейском районе Приморского края. Это место выбрали засчет высокой численности копытных животных и удаленности от населенных пунктов. На волю также выпустили сапсана, а Дальневосточного кота, который попался на ловле домашней птицы, доставили в Центр «Тигр».

В пресс-службе Центра «Амурский тигр» рассказали, что в феврале 2022 года тигр нападал на собак в селе Верхний Перевал. Так как меры по отпугиванию хищника были не эффективны, его отловили, отвезли в центр реабилитации и осмотрели. У зверя была рваная лапа на передней лапе, а также сломан один из клыков.

Росприродназод после получения результатов теста тигра, а также характеристики на него и данных о потенциальном месте запуска одобрил возвращение хищника в дикую природу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет
Дочь рэпера Master P умерла в возрасте 29 лет
Россиянин одним выстрелом обесточил три населенных пункта
Стало известно число задержанных на акции протеста в Ереване
Россия предложит платежи по госдолгу в июне в обход инфраструктуры Запада
Роботы стали заменять людей на производстве
Назван российский город с самым дорогим жильем
Страны Океании отвергли предложенный Китаем пакт по безопасности
ОМОН уничтожил снаряд времен Великой Отечественной войны под Сочи
В Россию экспортируют прошлогоднее зерно из Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.