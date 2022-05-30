Амурский тигр вернулся в дикую природу после реабилитации

Амурского тигра выпустили в заказник «Таежный» после реабилитации

Амурский тигр, которого отловили в феврале 2022 года, вернулся в дикую природу после реабилитации. Об этом сообщает «Приморье24».

Тигра выпустили в заказник «Таежный» в Красноармейском районе Приморского края. Это место выбрали засчет высокой численности копытных животных и удаленности от населенных пунктов. На волю также выпустили сапсана, а Дальневосточного кота, который попался на ловле домашней птицы, доставили в Центр «Тигр».

В пресс-службе Центра «Амурский тигр» рассказали, что в феврале 2022 года тигр нападал на собак в селе Верхний Перевал. Так как меры по отпугиванию хищника были не эффективны, его отловили, отвезли в центр реабилитации и осмотрели. У зверя была рваная лапа на передней лапе, а также сломан один из клыков.

Росприродназод после получения результатов теста тигра, а также характеристики на него и данных о потенциальном месте запуска одобрил возвращение хищника в дикую природу.