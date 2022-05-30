Завершено дело о коррупции в челябинском ПФР

СК завершил дело о полученных взятках на 26 млн рублей главой челябинского ПФР

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о коррупции в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Основному фигуранту дела — главе челябинского отделения ПФР Виктору Чернобровину предъявлено окончательное обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере на сумму 26 миллионов рублей. Также по делу проходят двое его подчиненных. Один из них — заместитель управляющего отделением Александр Орехов полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фигуранты и их адвокаты приступают к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Факты коррупции вскрыты прошлым летом. Первым был задержан Орехов, который по данным следствия, получил взятки от местного бизнесмена за заключение контрактов на охрану.