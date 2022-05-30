Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Завершено дело о коррупции в челябинском ПФР

СК завершил дело о полученных взятках на 26 млн рублей главой челябинского ПФР

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о коррупции в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Основному фигуранту дела — главе челябинского отделения ПФР Виктору Чернобровину предъявлено окончательное обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере на сумму 26 миллионов рублей. Также по делу проходят двое его подчиненных. Один из них — заместитель управляющего отделением Александр Орехов полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фигуранты и их адвокаты приступают к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Факты коррупции вскрыты прошлым летом. Первым был задержан Орехов, который по данным следствия, получил взятки от местного бизнесмена за заключение контрактов на охрану.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В центре Мелитополя произошел мощный взрыв
Названо число пострадавших при взрыве в Мелитополе
Минобороны показало удары штурмовиков Су-25 по объектам ВСУ
Россияне перечислили популярные в СССР объекты для коллекционирования
Россиянин предстанет перед судом за убийство незнакомого мужчины
Завершено дело о коррупции в челябинском ПФР
В России ужесточат ответственность для бизнеса за утечку данных клиентов
В парламенте ЕС призвали ввести эмбарго на нефть из России без согласия Венгрии
Компания Samsung сократила производство смартфонов
Салон самолета известной авиакомпании вызвал отвращение у пассажиров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.