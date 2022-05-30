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Путин упростил выдачу гражданства детям-сиротам из Донбасса и Украины

Президент России Путин упростил выдачу гражданства детям-сиротам из Донбасса и Украины

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины в российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, с заявление о приеме в гражданство могут обратиться опекун ребенка, его попечитель, руководитель организации для детей-сирот, а также руководитель органа опеки и попечительства. Речь идет об организациях, находящихся на территории ДНР и ЛНР, Запорожской или Херсонской областей Украины.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что получили от жителей первые заявления на получение российского гражданства. «Уже заявления идут в военно-гражданскую администрацию», — подчеркнул глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства для жителей двух областей Украины — Запорожской и Херсонской. В соответствии с документом изменения вносятся в указ от 24 апреля 2019 года, по которому в упрощенном порядке обратиться с заявлениями о приеме в гражданство могли лица, постоянно проживающие на территориях ДНР и ЛНР.

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Сергей Истомин
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