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Забота о себе

Психолог перечислила поводы насторожиться на первом свидании

The Sun: психолог посоветовала сбегать с первого свидания, если партнер сидит в телефоне

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Психолог, специалист в области отношений, радиоведущая Джейми Бронштейн перечислила поводы, которые должны заставить насторожиться уже на первом свидании. О тревожных «красных флажках», которые заставляют чувствовать себя неловко и которые не надо терпеть, она рассказала в беседе с The Sun.

Так, по мнению психолога, сбегать со свидания нужно, если человек ругает бывших партнеров или партнерш, а также друзей или семью. «Вам нужен кто-то, кто может поступить с вами так же?» — спрашивает она. Кроме того, насторожить должно навязчивое хвастовство и бренд-дроппинг — когда партнер хвалится не достижениями, а марками купленных машин или телефонов, объяснила Бронштейн.

Если человек сидит в телефоне или смотрит на что угодно, а не на того, с кем пришел на свидание, тоже стоит уйти, уверена Бронштейн, — это признак того, что он не заинтересован в общении и думает о чем-то или ком-то другом.

Подозрительными кажутся психологу и не задающие вопросов люди. «Если вас ни о чем не спрашивают, если говорят только о себе, не очень-то приятная это беседа», — полагает специалист.

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Кроме того, продолжает Бронштейн, тревожными звонками должны стать грубость с обслуживающим персоналом, стремление немедленно перейти к сексуальным отношениям независимо от желания второй стороны и желание злоупотребить алкогольными напитками. «Уходите, если вам не нравится. Даже если прошло всего 15 минут, но вы подумали, что больше не хотите здесь находиться, это повод уйти», — напутствовала она.

Ранее сексолог Юлия Толмачева назвала возраст, в котором женщины и мужчины становятся идеальными любовниками и могут сполна отдаться процессу и вкладываться в удовольствие партнера или партнерши. По словам Толмачевой, с 18 до 25 лет мужчины пылкие и страстные, но это мешает им быть внимательными сексуальными партнерами.

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Александра Лисица
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