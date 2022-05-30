Россияне нашли способ сэкономить на отдыхе нечестным путем

«Ъ»: россияне после укрепления рубля начали перебронировать ранее купленные дорогие туры

Российские туристы нашли способ сэкономить на летнем отдыхе нечестным путем — туроператоры сообщили о попытках соотечественников перебронировать ранее приобретенные дорогие путевки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, россияне, купившие в конце февраля — начале марта туры за рубеж по высокой цене из-за резкого скачка курса доллара и евро, после укрепления рубля начали аннулировать туры, чтобы купить новые по более низкой цене.

Отмечается, что туроператоры, пытаясь противостоять подобным действиям клиентов, не подтверждают тем, кто хочет перебронировать путевку по выгодному для себя курсу, новые пакеты, даже если они есть в наличии.

По словам председателя правового комитета Российского союза туриндустрии Георгия Мохова, случаи перебронирования пока не носят массового характера, однако количество обращений увеличивается.

Ранее сообщалось, что к концу мая стоимость туров по России и в ряд зарубежных стран снизилась в среднем на 14 процентов. Так, самыми подешевевшими зарубежными направлениями для будущего летнего отпуска стали Армения и Мальдивы — россияне могут приобрести путевки в эти страны с экономией в 65 и 41 процент соответственно.

