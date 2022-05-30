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Россияне нашли способ сэкономить на отдыхе нечестным путем

«Ъ»: россияне после укрепления рубля начали перебронировать ранее купленные дорогие туры

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Российские туристы нашли способ сэкономить на летнем отдыхе нечестным путем — туроператоры сообщили о попытках соотечественников перебронировать ранее приобретенные дорогие путевки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, россияне, купившие в конце февраля — начале марта туры за рубеж по высокой цене из-за резкого скачка курса доллара и евро, после укрепления рубля начали аннулировать туры, чтобы купить новые по более низкой цене.

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Отмечается, что туроператоры, пытаясь противостоять подобным действиям клиентов, не подтверждают тем, кто хочет перебронировать путевку по выгодному для себя курсу, новые пакеты, даже если они есть в наличии.

По словам председателя правового комитета Российского союза туриндустрии Георгия Мохова, случаи перебронирования пока не носят массового характера, однако количество обращений увеличивается.

Ранее сообщалось, что к концу мая стоимость туров по России и в ряд зарубежных стран снизилась в среднем на 14 процентов. Так, самыми подешевевшими зарубежными направлениями для будущего летнего отпуска стали Армения и Мальдивы — россияне могут приобрести путевки в эти страны с экономией в 65 и 41 процент соответственно. 

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Валентина Процкова
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