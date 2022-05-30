Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган предложил Путину встретиться с делегацией Украины и ООН в Стамбуле

Эрдоган предложил Путину провести встречу делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и предложил ему провести встречу между делегациями из Москвы и Киева с представителями ООН, чтобы заключить мирное соглашение. Цитату приводит Anadolu.

Турция при этом готова сформировать мониторинговый механизм ситуации на Украине. Как уточняет агентство Reuters, Эрдоган также сообщил о необходимости достичь мирного соглашения как можно скорее.

Президент Турции также собирается созвониться с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Елизавета Наумова
Обсудить
Последние новости
В России объяснили неразглашение данных о погибших на Украине
В Хорватии задержали создателя крупнейшей российской криптовалютной биржи WEX
Врач предупредила о «разгрызающем сердце» характере ревматизма
Россия расторгла меморандум о взаимопонимании с США в области культуры
Стилистка назвала идеальное для любой фигуры платье
Производство автомобилей в Китае резко сократилось
Названо лучшее направление для семейного пляжного отдыха
Трое посетителей закусочной погибли после удара молнии
Путин упростил выдачу гражданства детям-сиротам из Донбасса и Украины
Второй по величине городской парк мира обнесут бетонной стеной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.