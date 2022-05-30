Эрдоган предложил Путину встретиться с делегацией Украины и ООН в Стамбуле

Эрдоган предложил Путину провести встречу делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и предложил ему провести встречу между делегациями из Москвы и Киева с представителями ООН, чтобы заключить мирное соглашение. Цитату приводит Anadolu.

Турция при этом готова сформировать мониторинговый механизм ситуации на Украине. Как уточняет агентство Reuters, Эрдоган также сообщил о необходимости достичь мирного соглашения как можно скорее.

Президент Турции также собирается созвониться с лидером Украины Владимиром Зеленским.