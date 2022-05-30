Блогерша изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа и удивила фанатов

The Sun: блогерша Сара удивила подписчиков преображением после нанесения макияжа

Блогерша по имени Сара из США изменилась до неузнаваемости после нанесения макияжа и удивила подписчиков. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

«Своей трансформацией я сделаю больно любой девушке», — заявила Сара (фамилия не раскрывается) в начале ролика, продемонстрировав фанатам свою внешность без мейкапа. На кадрах видно, что на лице пользовательницы сети с никнеймом sarahthesassystoner присутствуют морщины и темные круги под глазами.

Кадр: видео @sarahthesassystoner

Затем девушка показала себя после преображения: она выровняла тон кожи с помощью тонального крема, нарастила ресницы, а также нанесла оранжево-желтые тени на веки, розовую помаду на губы и хайлайтер. Кроме того, она дополнила свой образ париком со светлыми волосами и разноцветными прядями.

Подписчики удивились внешнему виду блогерши. «Неудивительно, почему ты делаешь многим девушкам больно», «Это тот же человек? Я в шоке», «Вау, как красиво. Хотела бы я быть талантливой и в макияже», «Ты прекрасно выглядишь с косметикой и без. Мне нравится», «Пожалуйста, научи», — высказывались комментаторы.

Раннее в мае блогерша Эвелин показала лицо до и после нанесения макияжа и привлекла внимание зрителей. В начале ролика пользовательница сети с никнеймом evalynbarbii продемонстрировала свою внешность с мейкапом, а затем смыла с лица косметику. «Это просто не я», — заявила Эвелин.