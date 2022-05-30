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Онищенко высказался о распространении оспы обезьян

Онищенко заявил, что вирус оспы обезьян обладает очень низкой заразностью

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Вирус оспы обезьян, который распространился в странах Европы и в США, имеет очень низкую заразность. Об этом, высказываясь о распространении инфекции, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, его цитирует ТАСС.

«Случаев [заболевания] не так уж и много для оспы обезьян. Это, прежде всего, воздушно-капельный механизм передачи, но контагиозность этой инфекции очень низкая пока еще, к счастью», — сказал Онищенко.

Он добавил, что в странах, где в последние время были выявлены случаи заболевания, нет таких, где наблюдается его естественная передача — от обезьяны к человеку. Бывший главный санитарный врач России призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более активно заниматься проблемой распространения инфекции, подчеркнув, что предпосылок широкого распространения оспы обезьян пока нет.

По последним данным ВОЗ, в мире известны 257 подтвержденных случаев оспы обезьян и около 120 предполагаемых в 23 странах. В России случаев инфекции не зафиксировано.

Первыми признаками инфицирования являются лихорадка, сильная головная боль, дискомфорт в мышцах, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб, истощение. Через несколько дней после появления первых симптомов у зараженного человека начинает проявляться на лице и теле сыпь. Постепенно кожа покрывается струпьями, которые через какое-то время отпадают.

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Анастасия Шейкина
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