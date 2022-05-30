Оба пилота самолета одновременно заснули во время рейса и попались на лжи

Пилот ITA Airways поспал 10 минут во время полета и был уволен

Итальянская авиакомпания ITA Airways уволила своего пилота из-за неподобающего поведения на рабочем месте — сотрудник попытался скрыть сон на рабочем месте, однако попался на лжи. Об этом пишет La Repubblica.

Инцидент произошел 30 апреля во время рейса Нью-Йорк — Рим. Согласно расследованию авиакомпании, когда самолет летел в воздушном пространстве Франции, капитан и второй пилот одновременно заснули на короткое время — около десяти минут французские диспетчеры не могли связаться с лайнером. Авиаслужба объявила террористическую тревогу.

После того как итальянские власти и авиакомпания были предупреждены о потенциальной угрозе, с пилотами удалось связаться по спутниковым телефонам — по их словам, они не могли ответить диспетчерам из-за сбоев в системе. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Рима, однако ITA Airways запустила внутреннюю проверку.

В ходе расследования не было выявлено никаких поломок систем связи лайнера — это послужило основанием для увольнения капитана воздушного судна за непрофессиональное поведение. Отмечается, что в соответствии с определенным протоколом, право на отдых был только у второго пилота.

Ранее в мае пилот пассажирского одномоторного самолета заснул во время полета из-за усталости и легкой гипоксии и пролетел аэропорт назначения. Согласно отчету Австралийского бюро безопасности на транспорте, командир воздушного судна столкнулся с «непредсказуемыми условиями обледенения и плохой видимостью из-за облачности» — ему приходилось периодически использовать кислородную систему.