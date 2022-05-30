Прокуратура изучает случайное убийство семилетнего ребенка в Ингушетии

Прокуратура изучает убийство из пневматического ружья семилетнего ребенка в Ингушетии

Прокуратура изучает случайное убийство из пневматического ружья семилетнего ребенка в Республике Ингушетия — надзорный орган намерен установить ряд обстоятельств, важных для расследования. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокурор Ингушетии организовал проверку после того, как восьмилетний мальчик случайно застрелил из пневматического ружья семилетнего товарища. В ходе проверки случая прокуратура намерена установить причины и условия произошедшего, проверить соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и законодательства о порядке хранения оружия, дать оценку действиям законных представителей, которые не обеспечили должный контроль за детьми.

Случай неосторожного обращения с пневматическим ружьем произошел 27 мая — оно хранилось в доме, где проживал восьмилетний фигурант. Играясь с ним, мальчик в какой-то момент выстрелил в область грудной клетки семилетнего соседа. Несмотря на усилия врачей, пострадавший погиб.

Региональный Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

