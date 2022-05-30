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В Большеречье пройдет первый фестиваль сибирской культуры

В Большеречье пройдет первый фестиваль сибирской культуры

Фото: Александра Михайловская / МСК Здесь

В рабочем поселке Большеречье в Омской области 18 и 19 июня пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье». Об этом сообщает издание «Омск Здесь».

На разных площадках, в том числе в музее-заповеднике «Страна Сибирская», будут представлены сибирские этнокультурные бренды, а также продемонстрированы праздничные, певческие, ремесленные и кулинарные традиции сибиряков.

В программе примут участие мастера-ремесленники и исполнители народной музыки из Новосибирска, Челябинска, Тюмени, Кирова, Свердловской области, Алтайского края, Омска и всех районов области — всего около 200 человек.

Ранее сообщалось, что в Тверской области 4 июня пройдет фестиваль русской еды «У Пожарского в Торжке». Гости смогут принять участие в мастер-классах по готовке блюд XIX века и пожарских котлет, которые затем можно будет продегустировать. Также для посетителей подготовят специальную экскурсию по исследованию Торжка, которую возглавит историк Павел Морозов, и историческую программу «Дозор с дружинником», которая состоится на площадке Новоторжского Кремля.

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Сергей Истомин
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