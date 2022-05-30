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Бывший глава СБУ Харькова рассказал о постановке фейка с пограничным столбом

Экс-глава СБУ Харькова Дудин рассказал о фейке украинских военных с пограничным столбом

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Бывший глава управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин рассказал о постановке украинскими военными фейка с пограничным столбом. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Экс-чиновник обратился к Владимиру Зеленскому, заявив, что кадры с выходом солдат ВСУ к границе Белгородской области являются не более чем постановкой. По его словам, декоративный столб был украден в одном из торговых центров и «позорно выброшен после завершения перформанса для президента».

Тогда, добавил Дудин, в результате видеосъемок погибли четверо военнослужащих, еще трое получили ранения.

Речь идет о ранее появившемся в сети видеоролике, на котором бойцы 127-й бригады территориальной обороны якобы устанавливают столб на границе Харьковской области с Россией.

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Марина Совина
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