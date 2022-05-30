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Двух российских наемников убили в ЦАР

Двух наемников из российской ЧВК Вагнера убили в ЦАР

Фото: Emmanuel Braun / Reuters

Двое сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, наемники работали на ЧВК Вагнера.

Известно, что нападение на бойцов ЧВК произошло в префектуре Ухам-Пенде на севере страны. Наемники попали в засаду, организованную местной повстанческой группировкой «Коалиция патриотов за перемены» (КПП) в районе населенного пункта Джуве.

Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось перед президентскими и парламентскими выборами, прошедшими 27 декабря 2020 года. В том же месяце, на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами, Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. В марте 2021-го стало известно, что при поддержке военных инструкторов из России местная армия смогла отбить у боевиков около 30 городов.

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Варвара Кошечкина
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