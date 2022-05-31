Вучич заявил об отсутствии антироссийского и антизападного курса у Сербии

Президент Сербии Вучич заявил, что не допускает русофобской или западной политики

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что соблюдает нормы международного права во внешней политике и не допускает русофобского или западного курса. Его слова передает RTV.

«Здесь приветствуются и Достоевский, и Шекспир, и Гете, и Хемингуэй, и этим Сербия может гордиться, даже если будет редкой страной в нынешнем мире», — подчеркнул политик.

При этом Вучич добавил, что мир постоянно меняется и спецоперация России на Украине — прямое тому подтверждение. Кроме того, он знает о кардинально отличных желаниях разных стран: по его мнению, если Москва хочет прекращения доминирования Запада, он, напротив, хочет свое положение сохранить. Тем не менее сербские власти стараются маневрировать и не прибегать к антироссийской или антизападной политике.

Политик также напомнил, что международное право нарушалось десятки раз, и не только в отношении Киева. «Мы можем подтвердить это наилучшим образом, потому что Сербия подверглась нападению в 1999 году без решения ООН, хотя наша страна до этого не оккупировала никакую другую страну», — отметил Вучич.