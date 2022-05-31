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Полковник сообщил об отсутствии контрнаступления украинских войск под Харьковом

Полковник запаса Алехин заявил об отсутствии контрнаступления ВСУ под Харьковом

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не проводят никакого контрнаступления под Харьковом. Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.

По словам эксперта, ВСУ используют кочующие минометы, танки и бронемашины. На некоторых участках им действительно удалось прорваться, но в целом бои на харьковском направлении проходят в «серой зоне».

«Впереди заходят диверсионного-разведывательные группы, вторым эшелоном идут нацбаты, которые фотографируются на фоне какого-то пограничного столба и сразу дают комментарий, что они якобы захватили какое-то приграничное село», — пояснил Алехин.

По мнению полковника, нацбаты не хотят принимать участие в боевых действиях, а вот в ДРГ входят профессиональные и обученные контрактники ВСУ. Функции снайперов или гранатометчиков на этой стороне выполняют западные наемники.

«Наемники воюют. Наша разведка обнаруживала их в районе Терновой и Старого Салтова», — сообщил Алехин.

Эксперт указал на то, что в целом ситуация под Харьковом стабилизировалась, однако продолжаются обстрелы Курской и Белгородской областей.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предостерег Киев от новых попыток прорвать линию обороны в регионе. Он отметил, что все попытки украинской армии и заявления о контрнаступлении — бессмысленны и бесполезны.

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Варвара Кошечкина
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