Завершено следствие по делу бывшего вице-мэра Воронежа о взятках от депутатов

Бывшего вице-мэра Воронежа Бавыкина обвиняют во взятках на 6,8 млн рублей от 9 депутатов

Следователи завершили расследование уголовного дела бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает издание «Вести Воронеж».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и вскоре материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в августе 2020 года Бавыкин предложил кандидату в гордуму Сергею Кудрявцеву за деньги помочь с выборами, в частности, обеспечить не менее 50 процентов голосов избирателей. С аналогичным предложением вице-мэр обратился еще к восьми парламентариям, получив от них взятки на общую сумму 6,8 миллиона рублей.

По делу также проходит подчиненная экс-чиновника Светлана Васькова. После возбуждения уголовного дела оба были отстранены от работы.