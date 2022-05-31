Бывшего прокурора осудят за попытку получить взятку в 3 миллиона рублей

Экс-прокурора Сызрани осудят за попытку получить взятку в 3 млн рублей от директора фирмы

Бывшего прокурора Сызрани осудят за попытку получения взятки в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Самарской области.

Вместе с ним по делу проходят двое его знакомых (один из них — адвокат), которых он попросил выступить посредниками. По данным следствия, в период с июня по июль прошлого года обвиняемый решил получить три миллиона рублей от учредителя и директора фирмы. За вознаграждение он обещал не привлекать коммерсанта к уголовной ответственности по материалам проверок.

После переговоров между посредниками и сотрудниками компании адвокат у себя в офисе в Тольятти получил от учредителя организации часть взятки в размере 600 тысяч рублей для передачи главному фигуранту.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и прокуратуры. Позже за нарушение присяги обвиняемый был уволен из надзорного ведомства.