Данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club утекли в сеть

Данные курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club оказались в открытом доступе

В открытом доступе появились данные курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды». Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».

Всего в сеть утекли более 700 тысяч строк данных курьеров «Яндекс.Еды», включающих в себя фамилии, имена, отчества, хэшированные пароли и телефоны, а также более 521 тысячи строк с информацией о курьерах Delivery Club.

Сервисы доставки пообещали провести проверку. В «Яндекс.Еде» также пояснили, что новой утечки не произошло, речь идет об аналогичном мартовском инциденте.