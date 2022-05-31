В России задумали разрешить банкам брать деньги за хранение валюты

Первый зампред ЦБ Юдаева допустила введение отрицательных ставок по валютным вкладам юрлиц

Банк России задумывается над тем, чтобы разрешить банкам устанавливать отрицательные ставки по валютным вкладам компаний. Введение соответствующих мер допустила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, пишет РИА Новости.

«Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц», — сказала Юдаева.

В отношении вкладов физлиц подобная мера, которая позволила бы кредитным организациям брать деньги за хранение средств, не обсуждается, пояснила она.

В «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном регулятором 31 мая, поясняется, что установление отрицательных ставок способствовало бы девалютизации российской экономики.

В банковском секторе этот процесс уже ускорился, отметили в ЦБ. «В феврале-апреле уровень валютизации обязательств кредитных организаций снизился на 1,2 процентных пункта (до 24 процента) к 01.05.2022. Доля валютных обязательств перед корпоративными клиентами сократилась за три месяца на 2,6 процентных пункта (до 31 процента), перед физическими лицами — на 4,2 процентных пункта (до 16 процентов) к 01.05.2022», — отмечается в обзоре.

При этом вопрос введения отрицательных ставок рассматривался регулятором еще осенью 2019 года. Тогда в ЦБ уточняли, что инициатива принадлежит банкам. После изучения подобной меры Минфин и регулятор все же решили от нее отказаться.