Россияне массового захотели обезопасить свой отпуск

«Туту.ру» и «Сравни»: продажи страховок для путешествий в мае выросли на 130 процентов

Продажи страховок для путешественников в мае выросли на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно из пресс-релиза сервиса поездок «Туту.ру» и маркетплейса финансовых продуктов «Сравни», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, россияне массово захотели обезопасить себя не только в зарубежных поездках, но и во время отпуска в России.

«В нашей стране пока не развита культура страхования внутренних путешественников. Люди не задумываются о возможных происшествиях и травмах, лечение которых не сможет полностью покрыть полис ОМС», — рассказала руководитель продукта по страхованию туристов «Сравни» Олеся Евтушенко.

Спрос на страховку среди туристов в возрасте от 18 до 30 лет увеличился на пять процентных пунктов. Чаще всего россияне страховали поездки длительностью от 6 до 10 дней (28 процентов), от 11 до 15 дней (26 процентов), а также от 16 до 30 дней (21 процент). Средний чек за услуги страхования составил 1,9 тысячи рублей.

Самыми популярными зарубежными направлениями для туристов в этом сезоне стали страны Шенгенской зоны, Турция, Израиль, ОАЭ, Армения и Грузия. Внутри страны россияне интересовались поездками в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург.

Ранее в мае Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) раскрыл планы россиян на летний отпуск. Большая часть граждан (52 процента респондентов) намерена отдыхать дома. 39 процентов россиян собираются провести отпуск на даче. Столько же респондентов планируют отправиться в путешествие по России.