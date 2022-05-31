Российские туристы к осени смогут расплачиваться картой «Мир» еще в одной стране

В Египте прорабатывают возможность использования банковских карт «Мир»

Власти Египта по просьбе туроператоров прорабатывают возможность использования в стране карт платежной системы «Мир». Об этом сообщил заместитель генерального директора TEZ TOUR Египет Тамер Саид, его слова передает «Интерфакс».

Так, правительство еще одной страны заинтересовались подключением к российской платежной системы «Мир». По словам Саида, решить этот вопрос возможно уже к осени, перед предстоящим туристическим сезоном.

«Мы понимаем, как важно для россиян иметь возможность, находясь на отдыхе в Египте, совершать покупки в магазинах, приобретать экскурсии, оплачивать дополнительные услуги в отелях. Мы надеемся, что к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон, эта проблема будет решена», — уточнил заместитель главы TEZ TOUR Египет.

Саид добавил, что в настоящее время туристы могут пользоваться в Египте картами UNION PAY, их принимают во всех платежных терминалах страны. Помимо прочего, он рассказал, что россияне стали чаще выбирать экскурсии в необычные места, а предпочтение в основном отдают пятизвездочным отелям — процент их бронирования на летний сезон составил 60 против 40 процентов в прошлые годы.

«Россияне с удовольствием посещают Дахаб. Они едут туда за потрясающей девственной природой, любуются каньонами, ныряют, плавают. Также вырос спрос на туры в Каир и Луксор», — отметил эксперт.

Ранее в мае россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком. Так, недельный отдых «все включено» от Tez Tour на базе перевозки авиакомпании IFly с вылетом в начале июня и проживанием в четырехзвездочном отеле Шарм-эш-Шейха начинается от 82 тысяч рублей для двоих.