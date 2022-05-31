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Инфляция во Франции побила рекорд

Инфляция во Франции выросла до 5,8 процента в мае

Фото: Jin Mamengni / Globallookpress.com

Потребительские цены во Франции подскочили в мае до 5,8 процента на годовом уровне из-за топливного кризиса, свидетельствуют данные Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

По предварительной оценке, за май потребительские цены выросли на 0,6 процента из-за роста цен на нефтепродукты. На этом фоне Париж опасается стагфляции (сочетания стагнации и инфляции) — в первом квартале экономика Франции сократилась на 0,2 процента по сравнению с предыдущим, отмечает Bloomberg.

Чтобы сдержать рост цен, Европейский Центральный банк намерен вскоре объявить о повышении ключевой ставки либо на четверть, либо на половину процентного пункта. «Последние показатели инфляции за май во Франции и других странах свидетельствуют о необходимости постепенно, но решительно нормализовать денежно-кредитную политику [Европы]», — сказал член правления ЕЦБ и глава французского Центробанка Франсуа Виллеруа де Гальяу.

Франция — не единственная страна Евросоюза, которая пострадала от кризиса. Инфляция в Германии по итогам мая ускорилась с 7,4 до 7,9 процента в годовом выражении. Цены в Испании также выросли — годовая инфляция в мае достигла 8,7 процента.

В еврозоне инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента.

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Платон Щукин
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