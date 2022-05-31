Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция запретила использовать англицизмы в сфере игровой индустрии

Франция запретила госслужащим использовать англицизмы в сфере игровой индустрии

Фото: ELLA DON / Unsplash

Франция приняла решение запретить госслужащим использовать англицизмы в сфере игровой индустрии для сохранения чистоты языка. Об этом сообщает The Guardian.

Под запрет попали такие слова, как «киберспорт», «стриминг», «облачный гейминг», а также термины big data и drive-in. По мнению Министерства культуры республики, англицизмы могут стать «барьером для понимания» людям, далеким от игр.

В январе 2021 года российский федеральный телеканал «Матч ТВ» составил список запрещенных к употреблению в эфире слов. В него попали слова «андердог», «бэкграунд», «голеадор», «коуч», «лайкать», «лузер», «ноунейм», «окей», «перформанс», «плей-аут», «скиллы», «сим-билдинг», «тренинг», «чемпионшип» и другие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕС
«Грязные» кроссовки станут новым трендом лета 2022 года
Турция потребовала от США изменить решение по поставкам F-35
Выявлена взаимосвязь между раком груди и диабетом
Навальный сообщил о новом уголовном деле в отношении него
Главный покупатель российского газа в Германии впервые заплатил по схеме Москвы
Захарова оценила решение отложить референдум в Южной Осетии
Москвичка доверила ключи от дома знакомой и лишилась украшений на миллион рублей
Россиянин случайно застрелил коллегу во время приемки оружия
Жители сотни населенных пунктов в России остались без воды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.