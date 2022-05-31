Франция запретила использовать англицизмы в сфере игровой индустрии

Франция запретила госслужащим использовать англицизмы в сфере игровой индустрии

Франция приняла решение запретить госслужащим использовать англицизмы в сфере игровой индустрии для сохранения чистоты языка. Об этом сообщает The Guardian.

Под запрет попали такие слова, как «киберспорт», «стриминг», «облачный гейминг», а также термины big data и drive-in. По мнению Министерства культуры республики, англицизмы могут стать «барьером для понимания» людям, далеким от игр.

В январе 2021 года российский федеральный телеканал «Матч ТВ» составил список запрещенных к употреблению в эфире слов. В него попали слова «андердог», «бэкграунд», «голеадор», «коуч», «лайкать», «лузер», «ноунейм», «окей», «перформанс», «плей-аут», «скиллы», «сим-билдинг», «тренинг», «чемпионшип» и другие.

