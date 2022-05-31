Идею Госдумы назвать место у посольства США в честь Донбасса сочли полушуточной

В Мосгордуме сочли полушуточной идею переименовать место у посольства США в честь Донбасса

Идея депутатов Госдумы о переименовании места у посольства США в честь Донбасса носит полушуточный характер, но соответствует методике присвоения названий топонимам из прошлых лет. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников.

В вопросе присвоения нового названия тому или иному городскому объекту важно учитывать несколько моментов, уточнил депутат Мосгордумы. Прежде всего, по словам Семенникова, необходимо понять, является ли само событие или имя значимым.

«Москва всегда поддерживала идеи независимости. Кого у нас только нет — и Джавахарлал Неру, и Патрис Лумумба. Поэтому, безусловно, поддержка идей свободы, независимости всегда была близка москвичам и россиянам. И второй момент, это, действительно, элемент такого политического троллинга», — заявил он.

По мнению Семенникова, идея с переименованием городских участков является «частью дипломатии в первой четверти XXI века».

Авторами инициативы о смене названия участка у посольства США в честь Донбасса стали депутаты от КПРФ и «Единой России». Жителям и гостям Москвы предложено четыре варианта: площадь Защитников Донбасса, площадь Донецкой народной республики (ДНР), площадь Героя России Владимира Жоги (погибший командир батальона ДНР «Спарта»). Последний вариант — название территории должны дать эксперты. Принять участие в голосовании можно на сайте mos.ru.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал хорошей идею сделать место у посольства США площадью Защитников Донбасса.