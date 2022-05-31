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В США спрогнозировали замедление инфляции в течение года

Белый дом заявил, что аналитики прогнозируют замедление инфляции в США в течение года

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Американские аналитики прогнозируют замедление темпов роста инфляции в США в течение года, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз, комментируя финансовую ситуацию в стране. При этом он отметил, что неопределенность остается. Об этом пишет ТАСС.

«Большинство крупных аналитиков прогнозируют, что в течение года мы увидим замедление инфляции», — заявил он.

По словам Диза, у президента США Джо Байдена есть «четкий подход и приоритеты» в отношении борьбы с инфляцией.

«Чем большего прогресса мы сможем добиться в реализации этого плана, тем большего прогресса мы сможем добиться в снижении расходов, и тем быстрее окажемся в лучшем положении в том, что касается замедления [темпов роста инфляции]», — пояснил он.

Глава совета подчеркнул, что экономика США сейчас сталкивается с последствиями ряда глобальных проблем. К ним он отнес продолжающиеся сбои в цепочках поставок из-за COVID-19, недавнее введение локдауна в Китае, а также последствия российской спецоперации на Донбассе.

«Для энергетического рынка все это, безусловно, значительные глобальные вызовы. Они оказывают влияние. Они влияют на цены на энергоносители и продовольствие во всем мире. Они влияют на системы распределения, цепочки поставок по всему миру», — отметил он.

В апреле американцы назвали виновных в росте цен. Комментируя значительное повышение цен на топливо в 2022 году, более двух третьих опрошенных назвали виновным в этом президента России (71 процент). По мнению 52 процентов американцев, винить стоит Демократическую партию, а 51 процент граждан указал на президента США Джо Байдена.

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Марина Совина
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