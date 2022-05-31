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Брат и сестра получили сроки за помощь террористам

Брат и сестра из КБР получили 16 и 18 лет за содействие террористам из «Имарат Кавказ»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум жителям Кабардино-Балкарии, которые помогали террористам. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Подсудимые Аскербий и Лианна Хамуковы, приходящиеся друг другу братом и сестрой, были признаны виновными по статьям 205.5 («Организация и участие в деятельности террористической организации») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Женщина также осуждена по статье 208 («Организация и участие в незаконном вооруженном формировании») УК РФ. За совершенные преступления мужчина получил 18 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, его сестра — 16,5 в лет колонии общего режима.

Суд установил, что они в 2013 году в Кабардино-Балкарской Республике присоединились к вооруженному формированию «Объединенный Вилайят Кабарды, Балкарии и Карачая», который являлся подразделением запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ». Брат и сестра укрывали сообщников в своем доме, снабжали их продуктами, вели слежку и хранили оружие и взрывчатку, используемую для террористической деятельности.

В 2015 году Хамуковы занялись сбором денег для финансирования запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Они переправили боевикам 1,4 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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