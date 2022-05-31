В Москве запустят бесплатный лекторий о здоровье

Заммэра Ракова пригласила москвичей на лекторий «Здоровая Москва» с участием Проценко

На площадке «Здоровой Москвы» открывается лекторий на тему тревоги и стресса, заботы о детях, здоровья после 40 лет и вредных привычек. К участию в проекте приглашены главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, известный кардиолог Алексей Свет, телеведущий Владимир Маркони, а также врачи, диетологи, ученые и психологи. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы подготовили цикл из 10 открытых лекций по самым актуальным темам. Их будут вести врачи, диетологи, ученые и психологи, а беседовать с ними будут известные телеведущие и актеры. Площадками проведения станут популярные столичные парки — Музеон, Зарядье, парк Горького, ВДНХ и другие. Первая лекция пройдет уже 5 июня в летнем кинотеатре Музеона. На ней Денис Проценко и Алексей Свет обсудят, стоит ли обращаться к врачу при отсутствии каких-либо симптомов заболевания и как распознать тревожные сигналы организма», — объявила Ракова.

Заммэра уточнила, что принять участие может любой желающий. Нужно только заранее зарегистрироваться. Кроме того, будет доступна онлайн-трансляция.

На лекцию Проценко и Света можно зарегистрироваться по ссылке. Кроме того, в ближайшее время пройдут лекции других известных экспертов на тему здоровья. Следить за расписанием можно на сайте проекта.

Помимо лекций «Здоровая Москва» проводит бесплатный марафон здорового образа жизни «100 дней здоровья». Марафон стартует 1 июня. Его участникам будут выдаваться рекомендации от московских врачей и экспертов по ЗОЖ, а самым активным участникам обещают еженедельно вручать призы.

Проект «Здоровая Москва» направлен на оздоровление москвичей. В рамках проекта проводятся бесплатные проверки здоровья, спортивные занятия с единомышленниками и лекции. Москвичи могут выбрать удобное для себя время для диспансеризации. Расширенная программа обследований «Здоровой Москвы» включает в себя более 11 исследований. Павильоны для проверки здоровья работают ежедневно с 8 до 20 часов.