Мужчина выиграл в лотерею 612 миллионов рублей и попал за решетку

6KTAL: победителя лотереи приговорили к пожизненному заключению за убийство возлюбленной

Житель американского города Леланд, штат Северная Каролина, попал за решетку за убийство возлюбленной через несколько лет после крупного выигрыша в лотерею. Об этом сообщает 6KTAL.

Суд приговорил 54-летнего Тодда Хилла к пожизненному тюремному заключению по обвинению в убийстве 23-летней Кионны Грэм. В августе 2017 года мужчина выиграл десять миллионов долларов (612,2 миллиона рублей), купив билет моментальной лотереи.

Грэм числилась пропавшей с 20 июля 2020 года. Позже ее тело с огнестрельным ранением головы было найдено в отеле. Кадры, снятые камерами видеонаблюдения, свидетельствовали, что победитель лотереи был единственным человеком, который находился в номере с погибшей.

Хилл сознался в убийстве возлюбленной. Он объяснил свои действия ревностью: по его утверждению, она переписывалась с другими мужчинами, когда находилась с ним в отеле.

Ранее сообщалось, что выигравшая в лотерею 27 миллионов фунтов стерлингов (2 миллиарда рублей) жительница ирландского города Страбан, графство Тирон, заявила, что деньги разрушили ее жизнь, и умерла. Ирландка никогда не была замужем, но у нее остались четверо братьев и сестра.