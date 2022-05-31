В ялтинском парке обнаружили тело майора полиции

В парке Ялты нашли тело замначальника уголовного розыска отдела полиции

В парке Ялты работники при обходе территории наткнулись на тело мужчины, позднее выяснилась личность погибшего — им оказался майор полиции, занимающий должность заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции «Массандровский». Об этом сообщает Baza.

По предварительным данным, полицейский утром 27 мая уехал с работы и перестал выходить на связь. Его тело нашли вечером следующего дня. Рядом с ним лежал разбитый телефон. У погибшего травмы, характерные при падении с высоты.

Приоритетной версией гибели майора является самоубийство. Начата проверка, правоохранители выясняют мотив и обстоятельства смерти коллеги. Предсмертная записка не обнаружена, долгов у погибшего не было.