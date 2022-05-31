Глава ЛНР наградил медалью «Родительская слава» 18 многодетных семей

Глава ЛНР Леонид Пасечник наградил медалью «Родительская слава» 18 многодетных семей

Глава ЛНР Леонид Пасечник на торжественном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, вручил медали «Родительская слава» 18 многодетным семьям республики. Об этом из Луганской академической филармонии, где проходило награждение, сообщает Луганский информационный центр.

Награды получили родители, воспитывающие пять и более детей, в том числе семь семей — из освобожденных районов республики.

«Каждый из вас сделал выбор в пользу большой семьи. Это требует от всех вас очень серьезных, я бы сказал, колоссальных духовных и физических усилий. Вместе с тем я уверен, что все ваши дети окружены любовью и заботой», — сказал Пасечник, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что любое современное государство уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения.

«Конечной целью является патриотически настроенная, воспитанная, образованная, социально активная, грамотная молодежь. Я говорю с уверенностью, что такие семьи, как ваши, являются достоянием нашей республики. Мы всегда будем оказывать помощь и поддерживать ваши семьи», — подчеркнул лидер республики.

Глава ЛНР поблагодарил собравшихся за родительский труд, пожелал им крепчайшего здоровья, терпения, мудрости и семейного благополучия.

Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Анна Кузнецова также вручила семьям сертификаты от партии «Единая Россия» на приобретение бытовой техники.

«Спасибо вам за эту великую миссию, спасибо всем, кто сегодня старается помогать многодетным семьям, понимая насколько это важно, насколько в ближайшее время это станет стратегической задачей, и об этом сказал президент России. Сегодня принято много программ, сегодня говорят о новых задачах, которые стоят перед социальной политикой. Более того, говорят, что образом будущего должна стать крепкая многодетная семья. Без вашего труда, дорогие родители, ни одно государство не справится», — сказала зампредседателя Госдумы.

В частности, медалью была награждена жительница Станично-Луганского района Татьяна Украинская, воспитывающая десять детей — пять мальчиков и пять девочек.

«Конечно, бывает тяжело. Но старшенькие девчонки и мальчишки помогают, бабушки тоже помогают. У нас есть дежурные по дому: кто за маленькими следит, кто на кухне или по дому убирает. Стараемся все успевать», — рассказала женщина.

Она добавила, что дети посещают творческие кружки и спортивные секции, а именно играют на музыкальных инструментах, занимаются лепкой и легкой атлетикой.

Ранее правительство ЛНР своим постановлением утвердило порядок выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей (усыновителей), награжденных медалью «Родительская слава».

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. ООН поддержала инициативу и объявила защиту прав жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности.