США пожалели о выходе России из меморандума о взаимопонимании в области культуры

Госдеп: США сожалеют о выходе России из меморандума о взаимопонимании в области культуры

В Госдепе заявили о сожалении США о решении России выйти из меморандума о взаимопонимании стран в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Кроме того, американские власти продолжат приветствовать пребывание в стране российских студентов и ученых, рассказал собеседник агентства.

«США по-прежнему открыты и привержены взаимодействию с россиянами, особенно с теми, которые стремятся к искреннему и уважительному диалогу. Мы продолжим приветствовать российских студентов, ученых и молодых лидеров в наших учебных заведениях и стране, чтобы они могли узнать об американском народе, наших ценностях и наших институтах», — сказал представитель ведомства.

В Госдепе добавили, что решение выйти из меморандума якобы является примером усилий, направленных на то, «чтобы изолировать граждан России от остального мира».

30 мая стало известно, что кабмин России расторг меморандум о взаимопонимании с Соединенными Штатами в области образования, культуры и СМИ. В рамках документа, подписанного в Москве 2 сентября 1998 года, государства договаривались оказывать поддержку укреплению двустороннего сотрудничества в сферах культуры, гуманитарных и общественных наук, образования, архивного дела и СМИ.