Минтруд утвердил условия выдачи молока «за вредность»

Минтруд установил, что норма бесплатной выдачи молока «за вредность» составляет пол-литра

Министерство труда и социальной защиты России утвердило перечень вредных производственных факторов, при которых работникам выдают бесплатное молоко и другие равноценные пищевые продукты. Документ доступен на портале официальной правовой информации.

В документе уточняется, что норма бесплатной выдачи молока составляет пол-литра, независимо от продолжительности смены сотрудника. В случае, если время работы составляет менее половины продолжительности рабочей смены, молоко не выдается.

Выдача и употребление данного продукта должны происходить в буфетах, столовых и других местах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. При этом подчеркивается, что замена молока сметаной, сливочным маслом или иными продуктами, не установленными в документе, не допускается.

Также отмечается, что молоко или другие равноценные пищевые продукты не выдаются, если работник бесплатно получает лечебно-профилактическое питание.

Документ вступит в силу 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

В феврале 2020 года правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко. При этом обязательство компенсировать работникам вредность производства продуктами осталось за работодателем.