В России приостановят проверки соблюдения валютного законодательства

В России с 1 июня введут мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства

В России с 1 июня приостановят проверки соблюдения валютного законодательства. Постановление о введении моратория с начала следующего месяца и до конца года подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Согласно документу, приостановят большую часть проверок — за исключением тех, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до конца года. В таком случае контрольные мероприятия будут продолжены.

Не коснется мораторий и тех нарушений, которые связаны с исполнением требований, введенных после 27 февраля в качестве ответа на санкции.

Кроме того, постановление продляет для граждан срок предоставления отчетов о движении средств в иностранных банках, а также о переводах средств за границу без открытия банковского счета. Решение принято потому, что сейчас люди сталкиваются со сложностями в оформлении необходимых документов за пределами России, пояснили в пресс-службе кабмина.