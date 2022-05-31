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США дадут компаниям гарантии для поддержки экспорта зерна из России

США надеются, что переговоры представителя ООН будут способствовать экспорту зерна из РФ

Фото:John Minchillo / Reuters

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов предоставить гарантийные письма компаниям-экспортерам и страховщикам для поставок зерна из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление в ходе брифинга, посвященном итогам американского председательства в Совбезе.

По словам дипломата, США готовы отправить на переговоры в Москве и в Вашингтоне представителя ООН Ребеку Гринспен, что должно привести к поощрению компаний, которые пока колеблются с экспортом российских зерна и удобрений.

«Как вы знаете, эта сфера не подверглась санкциям, но компании немного нервничают. Мы готовы предоставить им гарантийные письма, которые помогут поощрить их и страховые компании, а также поддержать усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно международному сообществу», — отметила Томас-Гринфилд.

Она напомнила, что Россия может вывозить нефть, которая находится под санкциями, а также зерно, на которое санкции не распространяются.

Марина Совина
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