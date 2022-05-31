В Совфеде ответили на призыв Борреля сделать Евросоюз военной силой

Джабаров заявил, что призыв Борреля сделать ЕС военной силой говорит о непрофессионализме

Призыв главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля сделать объединение военной силой говорит о непрофессионализме. Так на него ответил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам сенатора, Боррель превратил свою должность в должность одного из ключевых советников НАТО, а альянс, в свою очередь, превратил Евросоюз в свой военный департамент. «Пусть все-таки взвешивает свои слова и думает о последствиях. Он ведет себя не как дипломат, и авторитет его как политика, которого никто не избирал, на таком низком уровне, что он скоро может стать просто нерукопожатым», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что риск третьей мировой войны после таких слов возрастает, однако Россия сможет не допустить ее начала.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине будет затяжным, а агрессивность действий российской стороны возрастет. Он призвал продолжать обеспечивать Киев средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию.