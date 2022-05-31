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Модель раскрыла простой способ выглядеть стройнее на фото в купальнике

Модель Софи Луиза Хаджес подтянула пояс плавок до талии и стала выглядеть стройнее на фото

Фото: Unsplash

Плюс-сайз-модель Софи Луиза Хаджес раскрыла простой способ, который поможет выглядеть стройнее на пляжных фото. Ее рекомендации опубликовал Daily Star.

Активистка бодипозитива разместила коллаж из двух снимков в купальнике, чтобы продемонстрировать, как влияют хитрости позирования на результат. На одном кадре был заметен округлый живот и складки в области талии, а на другом тело казалось более стройным.

По словам девушки, для достижения такого эффекта она подтянула пояс плавок до пояса, благодаря чему зона живота стала выглядеть подтянутой, а силуэт — очерченным. «Вы знаете, что фото в соцсетях — ложь, но продолжаете сравнивать себя с моделями. Для чего вы продолжаете следить за теми, кто способен показать себя лишь с удачных ракурсов?» — отметила Хаджес.

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Юзеры принялись восхищаться смелостью блогерши и высказываться в комментариях. «Прекрасна всегда», «Мне нравится! Выглядишь великолепно», «Какой красивый купальник», «Просто супер», — писали пользователи сети.

Ранее в мае модель из Копенгагена Жозефина показала обратную сторону идеальных фотографий в соцсетях и удивила поклонников. Девушка разместила серию коллажей, на которых сравнила свой внешний вид в расслабленном состоянии и при позировании. На одних кадрах тело выглядело стройным, на других же были заметны складки, округлый живот и второй подбородок.

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Полина Гераскина
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