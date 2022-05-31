Рост цен в Польше оказался максимальным за 24 года

В мае инфляция в Польше составила рекордные 13,9 процента

Инфляция в Польше оказалась 13,9 процента мая, что стало максимально высоким показателем за последние 24 года, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS).

В апреле инфляция была 12,3 процента, что является рекордом в XXI веке. По предварительным данным, индекс потребительских цен в мае составил 113,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой рост цен зафиксирован в сегменте топлива.

Стоимость энергоносителей взлетела на 31,4 процента год к году. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 13,5 процента. Польский институт экономики прогнозирует, что пик инфляции ждет страну в августе.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит подорожание энергоносителей.