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Оценены потери Европы от прекращения импорта топлива из России

ЦБ Испании спрогнозировал спад ВВП ЕС на 2,5-4,2% при остановке поставок топлива из России

Фото: Attila Volgyi / Xinhua / Globallookpress.com

Национальный банк Испании заявил, что Европу ждут экономическое потери при остановке поставок энергоресурсов из России. По его оценкам, Евросоюз столкнется со спадом ВВП на 2,5-4,2 процента. Регулятор уточнил, что приостановка импорта нефтепродуктов окажет на страны меньшее влияние, чем нарушение поставок природного газа и угля.

Аналитики отметили, что больше всего прекращение импорта топлива ударит по крупнейшим экономикам Еврозоны и странам Восточной Европы. Так, ВВП Германии снизится на 1,9-3,4 процента, Италии — на 2,3-3,9 процента, Франции — на 1,2-2 процента, а Испании — на 0,8-1,4 процента.

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По прогнозу банка, Евросоюз также столкнется с дальнейшим ростом инфляции на 1,6-2,7 процентных пункта. В свою очередь, рост цен в Испании дополнительно увеличится на 0,8-1,2 процентных пункта вне зависимости от введения ограничений ЕС против России, считает испанский ЦБ.

После начала спецоперации на Украине инфляция в еврозоне разогналась до 8,1 процента, что в очередной раз стало абсолютным рекордом. В апреле показатель также стал максимальным и достигал 7,4 процента. Основной вклад в рост цен вносит подорожание энергоносителей (39,2 процента в мае по сравнению с 37,5 процента в апреле), а также продуктов, алкоголя, табачных изделий, промышленных товаров и услуг.

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Платон Щукин
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