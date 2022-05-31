Оценены потери Европы от прекращения импорта топлива из России

ЦБ Испании спрогнозировал спад ВВП ЕС на 2,5-4,2% при остановке поставок топлива из России

Национальный банк Испании заявил, что Европу ждут экономическое потери при остановке поставок энергоресурсов из России. По его оценкам, Евросоюз столкнется со спадом ВВП на 2,5-4,2 процента. Регулятор уточнил, что приостановка импорта нефтепродуктов окажет на страны меньшее влияние, чем нарушение поставок природного газа и угля.

Аналитики отметили, что больше всего прекращение импорта топлива ударит по крупнейшим экономикам Еврозоны и странам Восточной Европы. Так, ВВП Германии снизится на 1,9-3,4 процента, Италии — на 2,3-3,9 процента, Франции — на 1,2-2 процента, а Испании — на 0,8-1,4 процента.

По прогнозу банка, Евросоюз также столкнется с дальнейшим ростом инфляции на 1,6-2,7 процентных пункта. В свою очередь, рост цен в Испании дополнительно увеличится на 0,8-1,2 процентных пункта вне зависимости от введения ограничений ЕС против России, считает испанский ЦБ.

После начала спецоперации на Украине инфляция в еврозоне разогналась до 8,1 процента, что в очередной раз стало абсолютным рекордом. В апреле показатель также стал максимальным и достигал 7,4 процента. Основной вклад в рост цен вносит подорожание энергоносителей (39,2 процента в мае по сравнению с 37,5 процента в апреле), а также продуктов, алкоголя, табачных изделий, промышленных товаров и услуг.