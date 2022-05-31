Раскрыто опасное заблуждение ЕС насчет поставок российских энергоресурсов

Аналитик Хари: попытки ЕС отказаться от российских энергоресурсов дорого обходятся миру

Дорогостоящие и судорожные попытки Европейского союза (ЕС) заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции. Об этом пишет основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари в статье для японского издания Nikkei Asian Review.

По ее словам, стремление Европы снизить закупки газа из России и нарастить импорт СПГ усиливает глобальную конкуренцию за этот ограниченный ресурс. В таких условиях Токио вряд ли будет оказывать давление на японские компании, чтобы они вышли из сахалинских проектов по добыче газа без обеспечения альтернатив, считает эксперт. Она отметила, что именно в этом и заключается глубокое заблуждение западных партнеров, которые призывают азиатские страны отказаться от российских энергоресурсов, как будто закупки газа равносильны «шоппингу в супермаркете»

Помимо этого, аналитик рассказала, что это опасное заблуждение уже укоренилось в ЕС, который принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. По его утверждению, эмбарго будет наложено на импорт двух третей российской нефти. При этом поступающая по трубопроводному транспорту в Европу нефть в шестой пакет санкций включена не будет.

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