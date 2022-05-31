Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Влиятельный криминальный авторитет умер на Урале

На Урале скончался влиятельный криминальный авторитет, возглавлявший банду грабителей

Фото: Андрей Луковский / РИА Новости

В городе Реж Свердловской области скончался влиятельный криминальный авторитет Юрий Шумских. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

Он умер 28 мая, причина его смерти не разглашается, но отмечается, что она не связана с криминалом.

Шумских известен тем, что возглавлял банду налетчиков, которая грабила магазины, автозаправки и квартиры. Правоохранители насчитали 25 жертв их преступлений, среди которых были и дети. В 2005 году членов группировки осудили на длительные сроки.

В последнее время Шумских отошел от криминальных дел, хотя прежде не боялся вступать в конфликты с представителями преступного мира, в том числе ворами в законе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В России подавили пытавшийся вести разведку над Черным морем беспилотник НАТО
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема мочегонных средств
Американская «Косатка» станет подводным минным заградителем
Меган Маркл решила помириться с отцом после многолетней ссоры
Россиян предупредили о мошеннической схеме с ЕГЭ и ОГЭ
Платье бывшей солистки «Серебра» вызвало насмешки в соцсетях
«Газпром» остановил поставки в Нидерланды
Клуб Панарина и Шестеркина вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Шольц пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе
Стало известно число желающих получить российский паспорт херсонцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.